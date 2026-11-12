Usuarios de Microsoft 365 reportaron problemas para acceder a diferentes servicios de la plataforma este jueves 12 de noviembre.

Entre las fallas de Microsoft 365 se encuentran:

Dificultades para ingresar a los buzones de Exchange Online

Fallas en Microsoft Teams, principalmente en Norteamérica

Interrupciones en Teams y Copilot Chat

De acuerdo con la cuenta oficial Microsoft 365 Status, la compañía investiga reportes de usuarios que no pueden acceder a sus correos electrónicos mediante distintos métodos de conexión en América, además informaron que el incidente está identificado con el folio EX1550543 en el centro de administración.

Los reportes de los usuarios muestran problemas con Microsoft 365 (Especial)

¿Microsoft Copilot también presenta fallas en su chat de IA?

Las interrupciones en Microsoft también generan dudas sobre el funcionamiento de Microsoft Copilot y su herramienta de chat con inteligencia artificial; sin embargo, no se ha confirmado que el incidente actual de Exchange Online afecte directamente a Copilot Chat.

El servicio de IA registró recientemente problemas para algunos usuarios que recibían mensajes como: “Something went wrong” o “I couldn’t help with that” al enviar consultas, por lo que Microsoft informó que esa incidencia, detectada el 11 de noviembre, se había recuperado.

Por otra parte, Microsoft Teams también enfrenta una interrupción en Norteamérica, identificada con el folio TM1550488, en donde la compañía activó mecanismos de recuperación, aunque todavía no se había confirmado la restauración completa del servicio al momento de los reportes.

Los usuarios pueden consultar el estado de Microsoft 365 en su página oficial de servicios para conocer las actualizaciones y verificar qué herramientas presentan problemas.