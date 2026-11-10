Karol G y Becky G seguirán uniendo sus voces, esta vez en tres conciertos que se llevarán a cabo próximamente en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La noticia se confirmó luego de que Becky G compartiera escenario con La Bichota en Monterrey, donde ésta última ofreció una serie de presentaciones como parte de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Becky G será invitada especial de Karol G en el Estadio GNP Seguros

Los días 13, 14 y 15 de noviembre, Karol G volverá a reencontrarse con sus fans mexicanos. La cantante colombiana se presentará en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, en alcaldía Iztacalco.

Como parte de las sorpresas que tiene preparadas Carolina Giraldo, nombre real de la cantante de 35 años, destaca la participación de Becky G, su invitada especial.

Propiamente, Becky G, de 29 años, lo anunció en redes sociales con un póster:

Becky G, invitada especial en los conciertos de Karol G en CDMX (@iambeckyg / Instagram)

Tal y como lo hicieron en Monterrey, una vez más, la dupla interpretará en vivo su pegajoso tema “Mamii”, el cual salió a la luz en febrero de 2022 y que forma parte del segundo álbum de estudio de Becky G titulado Esquemas.

Este será el primer concierto de Karol G en CDMX, en más de dos años. La última vez que se presentó ante el público fue en febrero de 2024, cuando se presentó con un rotundo éxito en el Estadio Azteca como parte de su Mañana Será Bonito World Tour.

No obstante, aquel evento no se relaciona con su última visita a CDMX. El pasado 5 de noviembre, la cantante de éxitos como Matadora, Provenza, TQG, Tusa y El Makinon, entre otros, ofreció una fiesta privada y exclusiva para celebrar el lanzamiento de su álbum No Me Arrepiento.

Fanáticos que se quedaron fuera de este gran evento, esperan con ansias los conciertos que harán retumbar el Estadio GNP Seguros.