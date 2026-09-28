Ante el impacto previsto del huracán Polo para esta tarde de lunes 28 de septiembre, el Puesto de Mando instalado en Ciudad Constitución del municipio de Comondú en Baja California Sur, opera en sesión permanente para coordinar acciones de prevención, preparación y atención a la población.

El huracán Polo mantiene categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y avanza hacia el nor-noreste a 19 kilómetros por hora (km/h), con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

CNPC coloca puesto de mando en Baja California Sur por Huracán Polo (@CNPC_MX / X)

Baja California Sur suspenderá movilidad en municipios del norte por huracán Polo

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el primer impacto del huracán Polo en Baja California Sur está previsto entre las 14:00 y 16:00 horas.

Mientras que el impacto directo del huracán Polo podría ocurrir entre las 16:00 y 17:00 horas, con categoría 2 o 3.

Por ello, se determinó la suspensión total de la movilidad a partir de las 14:00 horas en los municipios del norte del estado; asimismo, Protección Civil pidió a habitantes de Comondú, Loreto y Mulegé permanecer en casa o trasladarse a un refugio temporal ante la llegada del huracán Polo.

Depresión Tropical Dieciocho-E y huracán Polo (CONAGUA)

Hasta el momento, 78 personas ya se encuentran refugiadas en Ciudad Constitución, y también se pidió:

Evitar playas y actividades marítimas

Alejarse de árboles y espectaculares

Mantenerse informados mediante fuentes oficiales

El huracán Polo también reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, vientos y oleaje elevado en estados del occidente y noroeste de México.