El sábado 14 de noviembre de 2026, Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, evento en el que compartirá escenario con MUÑEKI77A.

A poco días del que se ha convertido uno de los conciertos más esperados, Naomi Preizler, nombre real de MUÑEKI77A, compartió en redes sociales un video de sí misma visitando el corazón de la CDMX.

Paralelamente pidió a sus fans llegar temprano ya que será ella quien le abra el show a la banda de rock alternativo procedente de Madison y Edimburgo.

“En una semana nos vemos en la plaza más importante de México para acompañar a la banda más icónica del rock alternativo @garbage Lleguen temprano!!! 18hs nos subimos”, citó en su momento.

No obstante, su anunció dividió opiniones...

¿Por qué cuestionan la participación de MUÑEKI77A en el concierto de Garbage en el Zócalo?

Gente de México y Argentina acusan a MUÑEKI77A de ser sionista, razón por la que reprueban que Garbage la haya incluido en su próximo concierto en tierra azteca.

En redes sociales están reviviendo publicaciones que la cantante argentina, y judía, hizo entre 2024 y 2025, años en que se pronunció en contra de la situación de Palestina y a favor de Israel.

En aquel momento condenó que Hamas, que está catalogado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, cometa a diestra y siniestra asesinatos y secuestros de civiles israelíes.

Acusan a MUÑEKI77A de sionista (Red Social X)

Acusan a MUÑEKI77A de sionista (Red Social X)

Cabe señalar que el conflicto histórico entre Israel y Palestina fomenta el odio entre las poblaciones judías y árabes del mundo así como divide a los gobiernos y a la población mundial al crearse dos bandos: pro-palestina vs pro-israel; anti-terrorismo vs pro-terrorismo.

Ante esta situación algunas personas recuerdan que las críticas deben dirigirse hacia la violencia ejercida en población civil, sin importar su origen étnico o creencias religiosas, otros más han iniciado ataques verbales en contra de MUÑEKI77A, quien optó por restringir su cuenta de X.