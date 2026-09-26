El huracán Polo, que inició el 21 de septiembre de 2026 en el Océano Pacífico, rompió tres récords de forma histórica a cuatro días de su nacimiento.
Los seis huracanes registrados en 2026 han alcanzado la misma actividad ciclónica que en 1994 y 1997.
Huracán Polo rompió tres récords debido a su categoría 5
El impacto del huracán Polo se tiene principalmente mar adentro. Sin embargo, su categoría 5 también logró impactar en estados como:
- Michoacán
- Colima
- Guerrero
- Jalisco
- Baja California
- Sonora
Esto debido al comportamiento que ha tenido el huracán Polo a cuatro días desde el inicio del reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por ello, el huracán Polo se ha hecho acreedor de estos tres récords, según el especialista en huracanes Michael Lowry:
- El huracán que ha pasado más rápido de ciclón tropical a depresión categoría 5, logrando esto en 42 horas
- Categoría 5 sostenida por 48 horas, lo que es más tiempo que cualquier otro huracán
- Único huracán que ha subido y bajado entre categorías en el Pacífico, pues ha sido categoría 5 en tres distintos momentos
Además, de forma general, la intervención del huracán Polo en el Océano Pacífico a lleva a que la temporada ciclónica del 2026 iguale a la de 1994 y 1997, que era las más altas en el registro.
Tanto en 2026, 1997 y 1994, los huracanes han sido impulsados por El Niño, un fenómeno climático natural que sobrecalienta y por consiguiente altera los patrones de lluvia y el clima.