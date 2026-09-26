El huracán Polo, que inició el 21 de septiembre de 2026 en el Océano Pacífico, rompió tres récords de forma histórica a cuatro días de su nacimiento.

Los seis huracanes registrados en 2026 han alcanzado la misma actividad ciclónica que en 1994 y 1997.

Huracán Polo rompió tres récords debido a su categoría 5

El impacto del huracán Polo se tiene principalmente mar adentro. Sin embargo, su categoría 5 también logró impactar en estados como:

Michoacán

Colima

Guerrero

Jalisco

Baja California

Sonora

Esto debido al comportamiento que ha tenido el huracán Polo a cuatro días desde el inicio del reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Trayectoria estimada de huracán Polo nuevamente como categoría 5 (CNPC)

Por ello, el huracán Polo se ha hecho acreedor de estos tres récords, según el especialista en huracanes Michael Lowry:

El huracán que ha pasado más rápido de ciclón tropical a depresión categoría 5, logrando esto en 42 horas

Categoría 5 sostenida por 48 horas, lo que es más tiempo que cualquier otro huracán

Único huracán que ha subido y bajado entre categorías en el Pacífico, pues ha sido categoría 5 en tres distintos momentos

Además, de forma general, la intervención del huracán Polo en el Océano Pacífico a lleva a que la temporada ciclónica del 2026 iguale a la de 1994 y 1997 , que era las más altas en el registro.

Tanto en 2026, 1997 y 1994, los huracanes han sido impulsados por El Niño, un fenómeno climático natural que sobrecalienta y por consiguiente altera los patrones de lluvia y el clima.