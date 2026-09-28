El huracán Polo dejará sin luz e internet a Baja California Sur (BCS) hasta la media noche de este lunes 28 de septiembre, alertó la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), a cargo de Laura Velázquez Alzúa.

“Solicitar muy atentamente a la población que lo tomen con mucha calma, muy probablemente algunas horas vamos a estar sin servicio eléctrico y sin servicio de internet, esto seguramente será un lapso hasta media noche. CFE ya está ubicado en lugares estratégicos…” Laura Velázquez Alzúa, CNPC

Laura Velázquez Alzúa hizo un llamado a la calma, a permanecer en los hogares o en su caso acudir a un refugio, ello durante su informe en la conferencia mañanera de este 28 de septiembre ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

El huracán Polo, actualmente de categoría 3, tiene un recorrido en el que impactará Baja California Sur este lunes 28 de septiembre y Sonora el martes 29 de septiembre.

Huracán Polo impactará Comondú: hora y categoría

La titular de la CNPC detalló que el impacto del huracán Polo será como categoría 3 o categoría 2 en Comondú, BCS.

El horario del impacto será entre 16:00 y 18:00 horas, por lo que se pide resguardo desde las 14:00 horas.

Los tres municipios que recibirán mayor impacto son Comondú, Loreto y Mulegé, aunque también se le pide estar atentos a los municipios de La Paz y Los Cabos.

Huracán Polo seguirá provocando lluvias muy fuertes

El huracán Polo provocará lluvias fuertes y muy fuertes en estados del occidente y noroeste del país, además vientos fuertes y oleaje elevado.

Se pide estar informados del recorrido del fenómeno meteorológico, resguardarse y respetar la suspensión en las playas y actividad marítima.