El huracán Polo mantiene su fuerza como categoría 3 antes de tocar tierra en Baja California Sur (BCS) la mañana del 28 de septiembre de 2026.

Mientras continúa su trayecto hacia BCS, se esperan lluvias torrenciales en la entidad, así como en la costa y sur de Sonora; se prevé que impacte en el centro de BCS después del mediodía.

Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante el lunes, el huracán Polo provoque la intensificación de vientos, lluvias y oleaje en la entidad.

Huracán Polo mantiene categoría 3; provocará lluvias de torrenciales a fuertes en 5estados

El huracán Polo se localiza a 175 km al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 km al sur sureste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con corte a las 6:00 horas del 28 de septiembre.

El trayecto del huracán presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h; provocará lluvias de torrenciales a fuertes en 5 entidades.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante este lunes 28 de septiembre, el huracán Polo provocará:

Lluvias torrenciales, de 150 a 250 mm en:

Baja California Sur (centro)



Sonora (costa y sur)

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm en:

Sinaloa (norte)



Chihuahua (norte y oeste)

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm en:

Baja California (centro y sur)

Asimismo, se esperan vientos sostenidos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en BCS, así como olas de 5 y hasta 7 metros en las costas del estado.

Cabe señalar que, por los efectos de viento del huracán categoría 3, se mantiene una zona de prevención desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Así como desde Loreto hasta Santa Rosalía, BCS; y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora.