La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha pedido confirmar con Protección Civil si hay 8 muertos por las lluvias del huracán Polo.

“Primero hay que verificar este dato de 8 personas fallecidas por la lluvia, sería buena la información oficial en estos casos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto tras la pregunta de la prensa en la mañanera de este lunes 28 de septiembre y el avance del huracán Polo en el país, en la que se dijo que se tiene una cifra de 8 muertos en los estados de Durango, Jalisco y Nayarit.

Tres muertos y varios desaparecidos por lluvias del huracán Polo

Ante la supuesta cifra de 8 muertos por lluvias del huracán Polo, hasta ahora en un balance oficial son de tres muertos y varias personas desaparecidas en el estado de Jalisco, según autoridades estatales.

Luego de que Protección Civil y del gobierno estatal confirmaron la muerte de dos menores de edad, de 3 y 12 años, tras el rescate de sus cuerpos en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, en el desbordamiento del río Santa Elena que arrastrara su vivienda.

Asimismo, en la zona se continúa la búsqueda de los padres de los menores arrastrados por la corriente

También se sabe de un tercer muerto en el balance general de afectaciones en la entidad; sin embargo, sin más detalles.

Por otro lado, corporaciones de rescate buscan mediante drones y motos acuáticas a una joven turista de 24 años procedente de San Luis Potosí, quien ingresó al mar en Puerto Vallarta a pesar de la bandera roja por fuerte oleaje.