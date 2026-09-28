El huracán Polo podría tocar tierra dos veces en su paso por territorio nacional en los estados de Baja California Sur y Sonora.

Así lo afirmó Laura Vázquez, coordinadora de Protección Civil federal, quien señaló que el primer impacto ocurrirá después de las 16 horas del 28 de septiembre en Baja California Sur.

Mientras que el segundo impacto se dará en la costa de Sonora el martes 29 de septiembre.

Asimismo, resaltó que durante su paso por BCS, se suspenderá el servicio de luz e internet debido a la fuerza del huracán, que podría tocar en categoría 2 o 3; se recuperarán después de medianoche.

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