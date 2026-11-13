Regina Torné murió el 11 de noviembre y su hija Regina el Pilar Campos podría no saberlo, pues fue sentenciada a 35 años de prisión por homicidio.

Un vocero de la familia Torné reveló que la actriz murió de un infarto durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, mientras estaba en su casa de la CDMX.

¿La hija de Regina Torné sabe sobre su muerte? Esto se sabe

El licenciado Vega y Ana Solórzano, voceros de la familia, revelaron que Regina Torné tuvo un funeral privado por decisión de su familia.

Regina Torné murió acompañada y todo indica que Regina del Pilar Campo, quien está en el penal de Santa Martha Acatitla, no sabe de la muerte de su madre.

Regina Torné (Especial)

Regina del Pilar Campos cumple una sentencia de 35 años por homicidio; está acusada de participar en el asesinato de una mujer en 2007.

Regina Torné se hizo cargo de sus tres nietos, hijos de Regina del Pilar Campos, y fueron ellos quienes la cuidaron en sus últimos días.

Regina Torné ya no tenía contacto con su hija desde 2014

Ana María Alvarado reveló que Regina Torné ya no visitaba a su hija en el Reclusorio de Santa Martha, pues la habría dejado de apoyar desde 2014.

Regina del Pilar Campos tenía la posibilidad de solicitar su liberación anticipada en 2024, debido a que tenía buen comportamiento.

Sin embargo, la mujer no habría tenido acceso a esta posibilidad, ya que no había pagado la reparación del daño correspondiente.

María del Pilar Campos, hija de Regina Torné (Especial )

La hija de Regina Torné participó en el homicidio de Maribel Monroy, esposa de su pareja sentimental.

Fue sentenciada a 35 años de prisión en 2007, luego de que se comprobara su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy.