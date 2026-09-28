La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que su personal realiza labores preventivas en Sonora ante el avance del huracán Polo, con atención especial a infraestructura eléctrica regional.
La CFE informó que sus cuadrillas trabajan en mantenimiento, reforzamiento y monitoreo de líneas de transmisión e infraestructura eléctrica, previo a los efectos previstos del fenómeno meteorológico.
La empresa pidió a la población mantenerse atenta a indicaciones oficiales y utilizar el número 071 para reportar cualquier incidencia relacionada con el servicio eléctrico durante la contingencia.
Previo a la llegada del #HuracánPolo, personal de la CFE realiza labores preventivas de mantenimiento, reforzamiento y monitoreo de líneas de transmisión e infraestructura eléctrica en Sonora. ⚡— CFEmx (@CFEmx) September 28, 2026
Recomendamos a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades… pic.twitter.com/eV6jhOWhZO
¿Cuál es la trayectoria y situación actual del huracán Polo?
El huracán Polo se mantiene como categoría 3 y avanza hacia el norte, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas que superan 240 km/h.
El sistema se ubicó aproximadamente a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.
Su desplazamiento ocurre a 19 km/h, mientras mantiene una trayectoria hacia Baja California Sur, donde se prevén efectos importantes durante las primeras horas del lunes.
Las autoridades mantienen zonas de alerta por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como de Loreto a Santa Rosalía.
Comondú, Loreto y Mulegé figuran entre las zonas con mayor riesgo por vientos destructivos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas asociadas con el paso del sistema.
El pronóstico también contempla lluvias extraordinarias, inundaciones, deslaves y fuerte oleaje en Baja California Sur, el Golfo de California y el sur de Sonora.
Ante este escenario, la CFE mantiene vigilancia sobre sus instalaciones y exhorta a consultar información oficial, además de reportar fallas eléctricas mediante el 071.