La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que su personal realiza labores preventivas en Sonora ante el avance del huracán Polo, con atención especial a infraestructura eléctrica regional.

La CFE informó que sus cuadrillas trabajan en mantenimiento, reforzamiento y monitoreo de líneas de transmisión e infraestructura eléctrica, previo a los efectos previstos del fenómeno meteorológico.

La empresa pidió a la población mantenerse atenta a indicaciones oficiales y utilizar el número 071 para reportar cualquier incidencia relacionada con el servicio eléctrico durante la contingencia.

Previo a la llegada del #HuracánPolo, personal de la CFE realiza labores preventivas de mantenimiento, reforzamiento y monitoreo de líneas de transmisión e infraestructura eléctrica en Sonora. ⚡



Recomendamos a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades… pic.twitter.com/eV6jhOWhZO — CFEmx (@CFEmx) September 28, 2026

¿Cuál es la trayectoria y situación actual del huracán Polo?

El huracán Polo se mantiene como categoría 3 y avanza hacia el norte, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas que superan 240 km/h.

El sistema se ubicó aproximadamente a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Su desplazamiento ocurre a 19 km/h, mientras mantiene una trayectoria hacia Baja California Sur, donde se prevén efectos importantes durante las primeras horas del lunes.

Huracán Polo (X/@CNPC_MX)

Las autoridades mantienen zonas de alerta por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como de Loreto a Santa Rosalía.

Comondú, Loreto y Mulegé figuran entre las zonas con mayor riesgo por vientos destructivos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas asociadas con el paso del sistema.

El pronóstico también contempla lluvias extraordinarias, inundaciones, deslaves y fuerte oleaje en Baja California Sur, el Golfo de California y el sur de Sonora.

Ante este escenario, la CFE mantiene vigilancia sobre sus instalaciones y exhorta a consultar información oficial, además de reportar fallas eléctricas mediante el 071.