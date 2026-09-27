El avance del huracán Polo por el pacífico mexicano provocó marea alta e inundaciones en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa.

Protección Civil estatal, en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina, desplegaron un operativo para ayudar a la población ante las fuertes lluvias y alto oleaje registrado en la zona costera.

Hasta el momento el huracán Polo se mantiene como categoría 3, ubicándose a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas , en Baja California Sur.

Huracán Polo provoca marea alta e inundaciones en Navolato (Especial)

Inundaciones por Huracán Polo dejan incomunicado a Navolato; autoridades instalan albergue temporal

Diversos sectores costeros sufren el embate marino, registrándose anegaciones severas que comprometen el bienestar de cientos de familias que se localizan en comunidades de Navolato.

El incremento extraordinario en el nivel de la bahía provocó el desbordamiento del agua en asentamientos vulnerables como Altata y Yameto, irrumpiendo en decenas de viviendas.

En Yameto, la acumulación de agua cubrió la ruta principal que conecta con la cabecera municipal, dejando al poblado totalmente incomunicado por tierra.

Ante el bloqueo, los pobladores utilizan embarcaciones menores para poder trasladarse hacia localidades vecinas para conseguir víveres, agua potable y combustible.

Huracán Polo provoca marea alta e inundaciones en Navolato (Protección Civil Sinaloa)

Habitantes de Navolato señalaron que los rellenos de arena previos resultaron insuficientes ante el empuje del mar provocado por el huracán Polo.

Por ello, exigen a las autoridades implementar obras e instalar tuberías para desfogar los excedentes de agua que han inundado sus comunidades.

De acuerdo con imágenes, el agua alcanzó varios centímetros de altura en algunas zonas, por lo que Protección Civil alertó a la población para evacuara y se pusiera a resguardo.

Puntualmente, la escuela primaria Carlos García en Altata fue acondicionada como albergue temporal para resguardar a quienes requieran asistencia inmediata durante esta contingencia meteorológica.