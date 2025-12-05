Richard Gere, actor estadounidense, elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la forma en la que desarrolla la relación política con Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos.

Durante su participación en la FIL Guadalajara, el actor señaló que se siente profundamente avergonzado por su presidente y, en cambio, aplaudió el manejo político de Claudia Sheinbaum, a quien consideró, es “bastante increíble”.

Richard Gere aplaude a Sheinbaum por “lidiar” con Donald Trump

Richard Gere se presentó en en la FIL Pensamiento con una conferencia nombrada “Compasión en acción: Una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino”, donde también habló de política.

De acuerdo con el famoso actor, parte de la crisis política global se debe a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Richard Gere expresó que se siente profundamente avergonzado por su presidente y destacó el manejo político que ha tenido Claudia Sheinbaum en su relación bilateral.

“Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este presidente. No quiero que eso sea un aplauso, porque es un desafío para todos…Su presidenta es bastante increíble, cómo es capaz de lidiar con este tipo (Donald Trump). Así que lo aplaudo” Richard Gere

Richard Gere llama a la acción colectiva contra “los villanos del planeta”

Por otra parte, Richard Gere llamó a la acción colectiva de las comunidades contra “los villanos del planeta”.

De acuerdo con el actor, estos “villanos” son los representantes de los países que están “en el lado equivocado de la historia, del lado equivocado del presente y del lado equivocado del futuro”.

Según Gere, algunos de estos personajes son:

Donald Trump

Viktor Orbán

Vladimir Putin

Benjamín Netanyahu

“Podemos ser muy pesimistas y ver esto como el fin del mundo, o podemos verlo como un verdadero desafío… yo elijo ver este momento como un desafío. Donde los villanos del planeta nos desafían a defender nuestra verdadera identidad”. Richard Gere

Richard Gere también recordó que para ello, es necesario ser una “ciudadanía activa y crítica” para no permitir que nos representen “los malos”.