Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó su participación en el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C. Estados Unidos.

En su conferencia mañanera del pueblo del jueves 4 de diciembre, la presidenta de México reveló cuál sería su agenda para este evento deportivo.

Por lo que adelantó que tendría reuniones con sus homólogos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Además de que para esta ocasión la presidenta de México haría uso de un avión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Así será la agenda de Sheinbaum tras el sorteo del Mundial 2026

En este espacio de la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que viajará hacia este sorteo del Mundial 2026 de un día para otro desde un avión de la Sedena debido a los tiempos de su agenda.

También la presidenta de México dio a conocer que después del evento del sorteo del Mundial 2026 sostendrá dos reuniones diplomáticas de alto nivel con Donald Trump y Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su visita a Washington sería breve porque este evento del sorteo del Mundial 2026 duraría muy poco tiempo.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

“No es cierto que termina el T-MEC en 2026″: Sheinbaum sobre dichos de Trump

Aunque por el momento no dio más detalles de estas reuniones o de qué temas podrían participar, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió qué pendientes tiene con el presidente Donald Trump.

Entre los temas que podría tratar con Donald Trump sería el acuerdo comercial del T-MEC, Venezuela, seguridad y narcotráfico.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que tanto en el trato que hay en Venezuela y seguridad como el narcotráfico son temas que el presidente Donald Trump ya conoce la postura oficial de México.

De igual forma la presidenta Claudia Sheinbaum reveló cuáles podrían ser los otros temas comerciales con Donald Trump como los automóviles, el acero y el aluminio.

Sin embargo, la presidenta de México reveló que su reunión con Trump sería muy breve pero que mantienen el objetivo de seguir trabajando juntos.

“Tenemos el pendiente del tema comercial (...) dijo termina el tratado pero en realidad no termina el tratado hay una revisión pero no es cierto que termina el tratado el próximo año, pero bueno en su visión lo plantea de esta manera pero también plantea que puede haber otro tratado (...) va a ser una reunión muy breve pero el objetivo es ver como seguimos trabajando juntos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México







