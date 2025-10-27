La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que sostuvo una llamada con Donald Trump para tratar temas comerciales, entre los que se encuentran los aranceles que entrará en vigor en noviembre.

De acuerdo con Sheinbaum, el pasado sábado 25 de octubre, compartió una llamada telefónica en la que acordó cerrar un acuerdo alrededor de dichos aranceles durante la próxima semana.

La presidenta resaltó que su gobierno sigue trabajando en el tema arancelario y “no hay ninguna situación, por lo pronto, donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial”.

Claudia Sheinbaum busca acuerdo sobre aranceles con Donald Trump

Claudia Sheinbaum compartió que acordó con Donald Trump una nueva conversación para lograr cerrar un trato alrededor de los aranceles que Estados Unidos busca imponer a México.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar una semana más para poder cerrar el tema, que va muy avanzado” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aseguró, que hasta el momento hay mucho avance en las 54 barreras arancelarias que están pendientes y que entrarán en vigor el 1 de noviembre.

La presidenta resaltó que la llamada se realizó con la intención de no llegar al 1 de noviembre “sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo que nuestros equipos seguían trabajando”.

Esto ante el incremento de aranceles de:

autopartes y automóviles (25%)

acero, aluminio y cobre (50%)

La aplicación de dichos aranceles se ha retrasado en varias ocasiones, pues originalmente Donald Trump quería que entraran en vigor el 1 de agosto pasado.