La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá al sorteo del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos, a celebrarse en la ciudad de Washington D.C.
Esto luego de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sheinbaum enviara una carta al Senado de la República para informar que saldrá del país para asistir a este evento.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó sus asistencia al sorteo del Mundial de Futbol 2026, a celebrarse el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy en Washington D.C.
El evento dará inicio a las 12:00 del día (hora local), 11:00 de la mañana tiempo del centro de México.
Se espera que en este evento Claudia Sheinbaum esté junto a Donald Trump y Mark Carney, dirigentes de los tres países que serán sede del Mundial de Futbol 2026:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
De acuerdo con la carta enviada al Senado, el viaje oficial de la presidenta Sheinbaum será corto, toda vez que informó que saldrá de México el jueves 4 de diciembre y regresará el viernes 5 de diciembre, solo horas después de la realización del sorteo.
Se desconoce si tras finalizar el sorteo sostendrá una breve reunión con sus pares Trump y Carney, o si se dirigirá a tomar el vuelo que la lleve de regreso a México.