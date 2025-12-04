La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá al sorteo del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos, a celebrarse en la ciudad de Washington D.C.

Esto luego de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sheinbaum enviara una carta al Senado de la República para informar que saldrá del país para asistir a este evento.

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Sheinbaum confirma al Senado que asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó sus asistencia al sorteo del Mundial de Futbol 2026, a celebrarse el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy en Washington D.C.

El evento dará inicio a las 12:00 del día (hora local), 11:00 de la mañana tiempo del centro de México.

Se espera que en este evento Claudia Sheinbaum esté junto a Donald Trump y Mark Carney, dirigentes de los tres países que serán sede del Mundial de Futbol 2026:

México

Estados Unidos

Canadá

De acuerdo con la carta enviada al Senado, el viaje oficial de la presidenta Sheinbaum será corto, toda vez que informó que saldrá de México el jueves 4 de diciembre y regresará el viernes 5 de diciembre, solo horas después de la realización del sorteo.

Se desconoce si tras finalizar el sorteo sostendrá una breve reunión con sus pares Trump y Carney, o si se dirigirá a tomar el vuelo que la lleve de regreso a México.