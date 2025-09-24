Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que se va a reunir con la familia de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió en Durango tras someterse a una cirugía de implante de senos.

El papá de Paloma Nicole, Carlos Said Arellano, quiere justicia luego de que solo la madre dio la aprobación de someterse al tratamiento estético con el médico que era su pareja, Víctor Rosales.

En el caso que llegó a la conferencia mañanera de este 24 de septiembre se señala que hay indicios de posible corrupción en el sistema de salud del Durango y en el Poder Judicial estatal.

“Buscamos a la familia y vemos cómo podemos apoyar” Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo...