Patricia Luévano reveló maltrato y abuso a mexicanos por parte de autoridades israelís tras ser detenidos en la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

El 8 de octubre arribaron a la CDMX los 6 mexicanos detenidos mientras viajaban en la flotilla Global Sumud.

Patricia Luévano denuncia abuso tras detención de la flotilla de Global Sumud

Seis mexicanos formaban parte de la flotilla de Global Sumud, la cual buscaba romper con el bloque de Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Los activistas mexicanos fueron trasladados a la prisión de Ketziot, donde permanecieron hasta su repatriación.

Mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud (Instagram/@sremx)

En entrevista con Imagen Televisión, Patricia Luévano, coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza en México, habló de los maltratos que sufrieron sus compañeros.

“Nosotros sabemos que comieron comida infestada de larvas, sabemos que los pusieron en posiciones denigrantes, que los pusieron arrodillados con las manos en el piso” Patricia Luévano

Patricia Luévano narró que los activistas fueron forzados a comer alimentos con larvas y otras torturas físicas.

“Ernesto Ledesma viene golpeado, sabemos que pasó el ministro de seguridad israelí a gritarles que eran unos terroristas y hacerles consignas, humillándolos” Patricia Luévano

Además, la activista acusa a las autoridades de Israel de golpear a su compañero Ernesto Ledesma y de otras humillaciones.

“Sabemos que los privaron de medicamentos, los privaron de agua, les privaron del acceso de sus abogados” Patricia Luévano

Patricia Luévano mencionó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, pudo entrevistarse con las autoridades dos días después de la detención de los 6 activistas mexicanos.

“Sabemos que en general hubo maltrato para todos”, mencionó Patricia Luévano.

Juan Ramón de la Fuente recibe a Arlín Medrano (SRE)

¿Cómo están los 6 mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud?

Patricia Luévano mencionó que, aparentemente, los 6 mexicanos repatriados de Israel se encuentran bien ; puntualizó que Ernesto Ledesma presenta golpes.

Según las declaraciones de Patricia Ledesma, las autoridades israelís se “ensañaron” con los periodistas.

En entrevista con Milenio, Ernesto Ledesma narró que mientras navegaban en la flotilla de Global Sumud, militares de Israel los atacaron con drones en dos ocasiones.

Ernesto Ledesma denunció que cuando el ejército Israelí los entregó a la policía, comenzaron a agredirlos y a llamarlos “asesinos de niños”.

Además, los mantuvieron por horas con las manos atadas con cintas de plástico.