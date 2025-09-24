La muerte de la adolescente Paloma Nicole en Durango ha generado indignación en México. En la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se han pronunciado y anunciado acciones al respecto.

La senadora Margarita Valdéz presentará una iniciativa para que prohiban las cirugías plásticas en menores de edad, indistintamente de su contexto familiar o cultural.

Por su parte, el diputado Gerardo Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para normar las cirugías estéticas en menores de edad.

La senadora Margarita Valdéz, quien representa a Durango y en la anterior legislatura fue presidenta de la Comisión de Salud, presentará una iniciativa para que prohiban las cirugías plásticas en menores de edad independientemente de que tengan el permiso de su padres.

“Estamos alistando una muy buena iniciativa para que literalmente se prohiba… hay casos donde nos están obligando (a prohibir)… biológicamente no está totalmente desarrollada… aunque tenga el permiso del papá o de la mamá, los médicos no deberían estar facultados para meter a quirófano a adolescentes. Los anestesiólogos saben del peligro de las anestesias, no se nos olvide que muchas anestesias son derivadas de fentanilo… como prohibimos hace unos años los matrimonios de adolescentes… aún con el permiso de los padres, en este caso no se deben hacer… tres cirugías en un mismo acto, con permiso o sin permiso, no se debe realizar…” Margarita Valdéz. Senadora Morena

Dijo que será una iniciativa similar a la de la prohibición del matrimonio infantil para que esté prohibido al cien por ciento a pesar de que haya autorización de los padres y en su contexto sea abiertamente aceptado.

De la misma manera dijo que aunque sociedad medicas estén en contra, ella está favor de que en este tipo de casos pierdan la cédula profesional.

En redes sociales señalaron que esperan que la regulación o prohibición de cirugías plásticas en adolescentes no interfiera cuando las necesiten por quemaduras u otras condiciones de salud.

A propósito del caso Paloma Nicole, la senadora Margarita Valdez reiteró que a los 14 años de edad ningún niño, niña o adolescente ha alcanzado su máximo desarrollo anatómico.

Paloma Escobedo, aficionada a las cirugías estéticas, regaló tres procedimientos a su hija Paloma Nicole por su cumpleaños 15:

Implantes de busto

Liposucción

Lipotransferencia a glúteos

La mamá y el padre no acordaron los procedimientos que estuvieron a cargo del cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, actual pareja sentimental de Paloma Escobedo.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) suspendió al cirujano, mientras analiza si hubo mala praxis.

La iniciativa del Partido Verde busca crear una NOM que proteja a menores de edad

La iniciativa considera que se emita una Norma Oficial Mexicana (NOM) en la que se especifiquen criterios clínicos y sanitarios para ese tipo de cirugías.

De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Salud deberá fijar reglas claras que incluyan el consentimiento de los padres, evaluaciones médicas, dictámenes psicológicos y el asentimiento del propio menor según su madurez.

Además, dijo que toda intervención se debe hacer respetando el interés superior de la niñez.