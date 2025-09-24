Se dio a conocer que suspendieron provisionalmente al cirujano Víctor Manuel Rosales tras caso Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética en Durango.

“Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional” Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva

Paloma Nicole habría muerto en Durango por complicaciones derivadas de una cirugía estética de implante de senos realizada por la pareja sentimental de su madre, Víctor Manuel Rosales.

Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspende provisionalmente a Víctor Manuel Rosales tras caso Paloma Nicole

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) dio a conocer que solicitó la suspensión provisional del cirujano Víctor Manuel tras la muerte de Paloma Nicole.

Suspenden a cirujano Víctor Manuel Rosales tras caso Paloma Nicole

A través de un comunicado, el organismo que agrupa a cirujanos plásticos certificados en México determinó que se inició un proceso interno contra el cirujano involucrado.

Y es que se consigo el caso al Comité de Ética de la Asociación para determinar si se acredita la mala praxis en agravio de Paloma Nicole. En caso necesario, se determinará las sanciones en contra del médico.

Luego de que el caso involucra “hechos quirúrgicos en los cuales presuntamente no se habrían cumplido las reglas de la lex artis médica ni los protocolos correspondientes”.

AMCPER puntualizó que no desean interferir con las investigaciones en curso, pero sí buscan garantizar el apego a las normas en la práctica profesional.

En su comunicado, AMCPER se dijo dispuesta a ayudar a las autoridades con el objetivo de que se aclaren los hechos.

Cirujano Víctor Rosales Galindo, padrastro de Paloma Nicole (Consejo Mexicano de Cirugías Estética y Reconstructiva A C )

Esto es lo que se sabe sobre el caso de Paloma Nicole

Paloma Nicole murió el 20 de septiembre de 2025 en Durango luego de que se sometió a una cirugía estética.

La menor de edad habría ingresado a la clínica Santa María por supuestos problemas respiratorios.

El padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, presentó una denuncia ante la fiscalía y solicitó que médicos forenses realicen una necropsia.

Esto luego de que se habría enterado de que su hija menor de edad se sometió a un implante mamario, liposucción y otras intervenciones estéticas, las cuales se habrían realizado sin su consentimiento.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó que continúa una investigación por la muerte de Paloma Nicole.