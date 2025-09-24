No habrá impunidad en caso de Paloma Nicole, afirmó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal para medios de comunicación.

“Así fuera mi hermano el doctor que operó, si pasó algo que está mal hecho, el peso de la ley no se puede cambiar”. Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

El caso de Paloma Nicole ha provocado indignación entre la población tras darse a conocer que la menor de 14 años fue sometida a diversos procedimientos estéticos, a manos de su padrastro, Víctor Manuel Rosales.

Tanto el cirujano plástico como su esposa y madre de Paloma Nicole, Yazmín Escobedo huyeron tras darse a conocer que la muerte de la menor no habría sido por un presunto derrame cerebral, sino por las cirugías estéticas.

Esteban Villegas Villarreal asegura que no habrá impunidad en caso de Paloma Nicole

El gobernador Esteban Villegas afirmó que no habrá impunidad en caso de Paloma Nicole y que la Fiscalía General del Estado está investigando con estudios más complejos que la necropsia, por lo que lleva tiempo.

Esteban Villegas Villarreal aseveró que hay una vida de por medio, por lo que el peso de la ley no va a cambiar y no habrá impunidad, ya que también se debe sentar un precedente para que no vuelva a suceder.

Sin embargo, añadió que entiende al padre de Paloma Nicole y que no importa de quién se trate, si el cirujano resulta responsable de la muerte de la menor, se le castigará, sin embargo, todavía no se les puede acusar.

Aunque Esteban Villegas Villarreal aseguró que la investigación será transparente y contundente, ya que el caso de Paloma Nicole no se puede agrupar como uno más ni un accidente, se debe revisar a fondo.

Caso Paloma Nicole: No habrá impunidad sobre quien resulte responsable (Redes sociales)

Caso Paloma Nicole: Esto dijo Esteban Villegas Villarreal sobre madre y padrastro de la menor

La afirmación de que habrá impunidad se debe a que el padrastro de Paloma Nicole sería hijo de un juez retirado, sin embargo, Esteban Villegas Villarreal aseveró que no es el caso.

Ya que incluso la Fiscalía General del Estado estaría trabajando en una orden para que Paloma Yazmín Escobedo y Víctor Manuel Rosales no puedan salir de Durango.

Aunque las autoridades no han confirmado, la fiscal general, Sonia de la Garza confirmó que se realiza una investigación y que por las operaciones, la madre de Paloma Nicole podría ser procesada por omisión de cuidados.

Al respecto, Esteban Villegas Villarreal como médico señaló la falta de ética al aceptar el consentimiento de la madre de Paloma Nicole, ya que debieron argumentar contra la decisión.