Tras señalar que retomará el caso y dará acompañamiento a su familia, el papá de Paloma Nicole agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 24 de septiembre que Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Paloma Nicole, menor de 14 años de Durango, quien habría muerto por diversas cirugías estéticas.

Las mismas habrían sido realizadas por su padrastro, Víctor Manuel Rosales, con autorización de su mamá, Paloma Yazmín Escobedo, ambos desaparecidos tras darse a conocer las irregularidades.

Papá de Paloma Nicole agradece a Claudia Sheinbaum por apoyo en caso de su hija

En llamada con Pamela Cerdeira, el papá de Paloma Nicole, Carlos Said Arellano, agradeció el apoyo de Claudia Sheinbaum en su mañanera, ya que aseguró se buscará a la familia de la menor para saber cómo ayudar.

Al respecto, el papá de Paloma Nicole mencionó a MVS Radio lo dicho por Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, de retomar y poner atención al caso para evitar omisiones por la muerte de Paloma Nicole.

Igualmente, Carlos Said Arellano agradeció el apoyo del gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien lo invitó a visitarlo y apoyarlo ante la muerte de Paloma Nicole, la cual no quedará impune.

Así como el respaldo de toda la ciudadanía, ya no sólo en Durango, sino de México en general, ya que ha recibido cientos de mensajes de apoyo por la pérdida de su hija.