Se aprobó el 20 de noviembre la Ley Nicole en Durango, la cual afectará directamente a las cirugías estéticas realizadas en menores de edad inspirado en el caso de Paloma Nicole.

El muerte de Paloma Nicole de 14 años de edad, conmocionó a México y ahora surgió la Ley Nicole que traerá graves consecuencias a quien practique una cirugía estética en menores de edad.

Ley Nicole: Esto dice la restricción de cirugías estéticas en menores de edad en Durango

El congreso en Durango aprobó la Ley Nicole luego de que se llevará una iniciativa de ley tras la muerte de la menor de edad Paloma Nicole a causa de una cirugía estética.

Pero ¿qué consecuencias tendrá el infractor de la Ley Nicole? Esto dice la legislación en Durango:

Las cirugías estéticas en menores de 18 años quedan prohibidas

Menores de 18 años que se sometan a cirugías pueden hacerlo si es un proceso reconstructivo justificado médicamente

2 a 6 años en prisión y multas de 200 a 500 UMA a personas que operen sin tener todos los créditos correspondientes

y multas de 200 a 500 UMA a personas que operen sin tener todos los créditos correspondientes 2 a 6 años en prisión y multas de 200 a 500 UMA a personas que realicen actividades reservadas sin tener cédula profesional

y multas de 200 a 500 UMA a personas que realicen actividades reservadas sin tener cédula profesional 4 a 8 años en prisión y multas de 300 a 600 UMA a quienes realicen en procedimiento médico-quirúrgico sin certificación

y multas de 300 a 600 UMA a quienes realicen en procedimiento médico-quirúrgico sin certificación Sanción a clínicas que no cuenten con lo establecido por ley para los procedimiento quirúrgicos

4 a 6 años en prisión a padres de menores de edad que se sometan a un procedimiento estético por omisión de cuidados.

Persona sacándose sangre con un enfermero. (Pranidchakan Boonrom/Pexels)

Con la aprobación de la Ley Nicole por unanimidad en Durango se contemplan tres reformas, entre ellas la ley en sí y modificaciones en el Código Penal.

Aunque la Ley Nicole ya fue aprobada en Durango, la legislación no será oficial hasta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).