Durango se ha estremecido por el caso de la muerte de Paloma Nicole no solo por ser una adolescente que se sometió a una cirugía de implante de senos a los 14 años, sino porque el cirujano que se la hizo es su padrastro y la realizo sin el permiso de su papá biológico . el caos ha llegado hasta la presidenta Claudia Shienbaum.

El padre, Carlos Saíd Arellano, exigió justicia por el caos que pretendía ser un regalo de q5 años para la menor.

Ante la complicidad de la mamá, Paloma Escobedo y el cirujano, así como las múltiples irregularidades y posible tráfico de influencias, Víctor Manuel Rosales Galindo está desaparecido y así lo reflejan sus redes sociales, por ello te contamos lo que hasta ahora se sabe de él:

¿Quién es Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿Qué edad tiene Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿Quién es la esposa de Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿Qué signo zodiacal es Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿Cuántos hijos tiene Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿Qué estudió Víctor Manuel Rosales Galindo?

¿En qué ha trabajado Víctor Manuel Rosales Galindo?

Cirujano Víctor Rosales Galindo, padrastro de Paloma Nicole (Consejo Mexicano de Cirugías Estética y Reconstructiva A C )

¿Quién es Víctor Manuel Rosales Galindo?

El médico cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo es el presunto responsable de la muerte de la adolescente Paloma Nicole de 14 años.

La menor fue sometida a una cirugía estética de implante de senos con la aprobación de la madre, Paloma Escobedo y sin la autorización del papá, Carlos Saíd Arellano.

El médico cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo es pareja de la mamá y padrastro de Paloma Nicole.

El paquete de cirugías como regalo de 15 años se llevó cabo el 12 de septiembre y el 15 de septiembre el padre la vió intubada y en coma en el Hospital Santa María. El 19 de septiembre fue declardaa con muerte cerebral.

¿Qué edad tiene Víctor Manuel Rosales Galindo?

Se desconoce la edad exacta de Víctor Manuel Rosales Galindo, pero de acuerdo los años en los que concluyo sus estudios, se calcula que estaría cercano a los 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Víctor Manuel Rosales Galindo?

Víctor Manuel Rosales Galindo tenía una relación de pareja con la mamá de Paloma Nicole, Paloma Escobedo.

La mujer se ha practicado varias cirugías estéticas, gusto que habría fomentado a su hija Paloma Nicole.

De hecho se habla de un regalo de tres cirugías a Paloma Nicole como regalo de 15 años. Además de implantes de senos se le iba a practicar liposucción y lipotransferencia a gluteos.

Víctor Manuel Rosales Galindo y Palo Escobedo, padrastro y mamá de de Paloma Nicole

¿Qué signo zodiacal es Víctor Manuel Rosales Galindo?

Se desconoce ese dato personal del médico cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo.

¿Cuántos hijos tiene Víctor Manuel Rosales Galindo?

Se desconoce si Víctor Manuel Rosales Galindo tiene hijos biológicos. Actualmente era padrastro de Paloma Nicole, de 14 años, pues llevaba una relación con Paloma Escobedo.

¿Qué estudió Víctor Manuel Rosales Galindo?

En el Registro Nacional de Profesionistas, el doctor Victor Manuel Rosales Galindo tiene registrados estudios en:

Licenciatura en Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara (2004)

Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2010)

¿En qué ha trabajado Víctor Manuel Rosales Galindo?

Víctor Manuel Rosales Galindo es miembro del Consejo Mexicano de Cirugías Estética y Reconstructiva A C.

Registró una direccional en Francisco I. Madero 529 Norte, Interior. Planta Alta, Colonia Centro, Durango, Durango.

Claudia Sheinbaum abordará el caso de Paloma Nicole por irregularidades

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que se pedirá más información sobre el caso de Paloma Nicole. Existencia serie de irregularidades relacionadas con su edad, negligencia médica y posible corrupción en sistema judicial.

“Buscamos a la familia y vemos cómo podemos apoyar”, dijo claudia Sheinbaun en la conferencia mañanera de este 24 de septiembre sobre el caso de la joven de 14 años.

Papá de Paloma Nicole exige justicia ante irregularidades judiciales

La familia paterna de Paloma Nicole teme freno a la justicia dado que el padre del cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo es el magistrado Víctor Manuel Rosales Leyva.

Además, denunciaron que el certificado de fallecimiento lo sacaron rápidamente y no hubo necropsia de ley .

Familiares comprobaron en el funeral que Paloma Nicole tenía cicatrices e implantes y previamente que tenía un corpiño quirúrgico que no debía tener.