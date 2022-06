Carlos Alazraki es un personaje que ha salido a colación en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ha sido en junio de 2022 cuando las menciones de AMLO al productor de cine Carlos Alazraki han generado polémica en la discusión pública pues lo llamó “hitleriano”.

Pero, ¿quién es Carlos Alazraki?

Carlos Alzaraki es mercadólogo con experiencia de 40 años en el ramo, así lo dice su página oficial en la que presume que han obtenido 324 premios nacionales e internacionales por su trabajo en otras áreas:

El grupo empresarial Alazraki Network , en que se incluyen a varios miembros de sus familia, incluida su hermana, la periodista y corresponsal en El Vaticano, Valentina Alazraki, ha producido películas y series como:

Carlos Alazaraki, además de hacer cine, comerciales, televisión en Canal 40 y otras actividades, dirige y participa en el canal de YouTube Atypical Te Ve.

Se trata de un espacio que ha dado voz principalmente a los opositores al actual gobierno, de hecho ya tienen un espacio fijo en el canal personajes como:

Carlos Alazraki fue asesor de José Antonio Meade cuando se encontraba en tercer lugar de preferencias en las elecciones de 2018.

A Carlos Alazraki se le vio acompañar al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al menos en el tercer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en Mérida, Yucatán, cuando entró al quite para revivir la campaña del candidato del partido en el gobierno.

En ese momento presumía que Meade iba subir al ganar el debate, ante el golpeteo contra Ricardo Anaya, pero no sucedió y siguió en el lugar que le pertenecía, el tercero.

Para ello relegó a otros asesores, entre ellos Javier Lozano, su ahora colaborador en Atypical Te Ve, pero fracasó, los que seguían en la discusión eran:

AMLO llamó “hitleriano” a Carlos Alazraki en la conferencia mañanera del 29 de junio y lo sostuvo en la conferencia de AMLO del 30 de junio.

Esto, luego de que el publicista y productor de cine Carlos Alazraki, Javier Lozano y Beatriz Pagés afirmaron que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ingresan ciudadanos venezolanos sin pasar por migración ni contar con documentos.

Después, en una carta dirigida a AMLO asegura que estaban hablando de un avión venezolano con tripulación Iraní, con supuestos vínculos terroristas, que estaba operando en el AIFA.

“Yo tenia, como no me contrato nadie así que los puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel mercadotecnia, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras mas mentiras des contra Morena mejor te va”

Carlos Alazraki