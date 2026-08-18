Claudia Sheinbaum se reunió este 18 de agosto de 2026 con integrantes de su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, como parte de los preparativos para su Segundo Informe de Gobierno programado el 1 de septiembre.

Alrededor de las 10:30 horas, César Yáñez, subsecretario de Gobernación, fue visto a las afueras de Palacio nacional y aclaró que el encuentro se programó con anticipación, descartando un “jalón de orejas”.

“No creo (que haya jalón de orejas). Se iba a hacer la semana pasada, pero por algo cambió y se pospuso para hoy” César Yáñez

César Yáñez, de 64 años, también negó que los temas a tratar estuvieran relacionados con Andrés Manuel López Beltrán.

Aclaraciones que hacen referencia a las tensiones entre México y Estados Unidos tras la cancelación de la visa del hijo de AMLO.

Al respecto, Sheinbaum, durante su conferencia mañanera y previo a la reunión, aseguró que sectores del gobierno estadounidense están lanzando ataques contra de la Cuarta Transformación, por lo que el tema de las visas son parte de estos ataques.

Claudia Sheinbaum prepara un balance detallado de los avances de su administración

La reunión entre Claudia Sheinbaum, y su gabinete tuvo como objetivo revisar los avances y pendientes de las principales dependencias.

La Presidenta de México, de 64 años, trabaja en los detalles finales del balance que rendirá a la ciudadanía respecto a los resultados obtenidos durante el segundo año de su administración.

Expondrá los avances y retos en materia de programas prioritarios como lo es la seguridad, el bienestar y desarrollo económico.

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Además de César Yáñez, al evento asistieron:

Ricardo Trevilla, Secretario de Sedena

Raymundo Morales, Secretario de Marina

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

Alicia Bárcena, Titular de Semarnat

Marath Bolaños, Secretario del Trabajo

Josefina Rodríguez, Secretaria de Turismo

Edna Vega, Titular de Sedatu.

Luz Elena González, Secretaria de Energía

Leticia Ramírez, Secretaría del Bienestar

Carlos Torres, director Nafin y Bancomext

Paco Ignacio Taibo II, director de FCE.