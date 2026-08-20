La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que encabezar el Poder Ejecutivo federal representa un privilegio, a casi dos años del inicio de su administración.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 20 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el nivel de dificultad que implica ejercer la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum destaca el privilegio de servir al pueblo

En la conferencia mañanera de este 20 de agosto, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las dificultades que ha conllevado ser la presidenta de México, esto a casi dos años del inicio de su administración.

Ante la pregunta hecha por un reportero, Claudia Sheinbaum sonrió y respondió de manera breve:

“Es un privilegio servir al pueblo, un privilegio” Claudia Sheinbaum

La declaración ocurrió cuando está próximo a cumplirse el segundo aniversario del inicio de su administración federal, que comenzó el 1 de octubre de 2024.

Con esta respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó su visión sobre el ejercicio de la Presidencia de México y el servicio público, al considerar que ocupar la titularidad del Ejecutivo federal es, antes que una carga, una responsabilidad privilegiada frente al pueblo.

La frase fue pronunciada durante una de las conferencias matutinas de la mandataria, espacio en el que suele responder preguntas relacionadas con las decisiones de su gobierno, la situación política del país y los retos de su administración.

A casi dos años de asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum se encuentra al frente del primer gobierno federal encabezado por una mujer en México, en una etapa marcada por diversos debates políticos y sociales en el país