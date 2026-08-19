Claudia Sheinbaum lo confirma, la reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, fue para afinar detalles de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

“Abordamos el tema del informe”, dijo ante cuestionamientos y a poco de concluir su conferencia mañanera este 19 de agosto de 2026.

Posteriormente, la Presidenta de México anunció que en las mañaneras hará glosa del segundo informe de cada una de las secretarías de Estado.

“Vamos a hacer informes, les vamos a informar aquí. Informes en todas las entidades de la República y, en la mañanera, vamos a dar la glosa del informe de cada una de las secretarías” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum anuncia gira por su segundo informe de gobierno

Previamente, Claudia Sheinbaum informó que realizará una gira por las 32 entidades de la República Mexicana con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. El objetivo es dar a conocer los logros que se han obtenido durante su gestión.

Aunado a esto, y con la intención de que la ciudadanía este informada, la mandataria grabó spots para darle mayor difusión a su informe, programado para el 1 de septiembre.

“Yo creo que les van a gustar los spots del informe, ya iniciamos su grabación. Son un poco diferentes, no tanto porque tampoco se puede hacer” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Adelantó que uno de los promocionales fue grabado en una preparatoria, incluso, jóvenes de la institución le enseñaron a bailar, por lo que espectadores verán algo diferente.

Satisfecha con el material que está próximo a circular en televisión y redes sociales, reiteró que rendirá buenas cuentas.

En los próximos días, cumpliendo con el mandato constitucional, el documento oficial será entregado al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Gobernación.

Se espera que el mensaje central esté enfocado en la consolidación de los programas sociales, la revisión de indicadores económicos y los avances en infraestructura estratégica.