La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que ya inició con la grabación de sus spots para su Segundo Informe de gobierno donde “vamos a dar cuenta a la nación lo que hemos hecho”.

“Yo creo que les van a gustar los sport del Segundo Informe porque ya iniciamos su grabación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que decidió grabar los sports con una condición especial que los hará diferentes y que serán del agrado del pueblo.

Asimismo, compartió que realizará un informe por estado para informar las acciones realizadas en cada entidad, finalizando en la CDMX, donde compartirá su Segundo Informe.

Sheinbaum comparte condiciones especiales para sus spots del Segundo Informe

Claudia Sheinbaum compartió que pidió algunas condiciones especiales para la grabación de sus spots del Segundo Informe de gobierno.

De acuerdo con la presidenta, sus spots son “un poco diferentes” pues pidió que se grabara también lo que hace “normalmente”.

“Son un poco diferentes, no tanto porque no tanto porque tampoco se puede hacer… los grabamos estos días, muy divertido porque dije que quería que se grabara lo que hago normalmente” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que busca mostrar el acercamiento que tiene con la gente porque muchas veces lo que se comparte son los eventos institucionales pero no lo que ocurre antes o después de éstos.

“Es lo que hacemos muchas veces. Se ve el evento pero no se ve la otra parte de la relación con la gente. Vamos a dar buenas cuentas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum realizará un informe por estado durante el Segundo Informe

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que irá a cada entidad a informar sobre las acciones del gobierno federal para cada estado.

Asimismo, resaltó que culminará la gira para dar el Segundo Informe de gobierno en la Ciudad de México (CDMX).

“Vamos a ir también a informar a cada entidad de la república lo que estamos haciendo en cada entidad y el cierre aquí en la Ciudad de México” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la agenda que llevará la presidenta durante esta gira por los 32 estados para entregar informes de cada entidad.