La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en CDMX para este domingo 4 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla lluvias durante la mañana, tarde y noche, con acumulaciones de entre 30 y 49 milímetros en las zonas bajo Alerta Naranja; el periodo de vigilancia comprende de las 07:30 a las 22:00 horas.

Hay Alerta Naranja por lluvias en estas 4 alcaldías de CDMX

Las alcaldías de CDMX que se encuentran bajo Alerta Naranja por lluvias fuertes este domingo, son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Tlalpan

Activan alerta Naranja por lluvias en CDMX (@SGIRPC_CDMX / X)

Entre los principales riesgos por la Alerta Naranja en CDMX ante las fuertes lluvias se encuentran encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, además de la posible caída de granizo.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles con encharcamientos o corrientes de agua y esperar a que disminuya la lluvia cuando sea posible.

También pidió no refugiarse debajo de árboles y ayudar a resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad mientras la lluvia y Alerta Naranja están activas en CDMX durante este domingo 4 de octubre.

Alerta Amarilla por lluvias: ¿qué alcaldías están incluidas?

Por otro lado, la Alerta Amarilla fue activada también para algunas alcaldías en CDMX como:

Azcapotzalco Coyoacán Miguel Hidalgo

De acuerdo con Protección Civil, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo durante este domingo 4 de octubre.

Las autoridades exhortaron a mantener libres las coladeras, cerrar puertas y ventanas y evitar cruzar calles con corrientes de agua; para reportar emergencias está disponible el 911 y el 55-5683-2222.