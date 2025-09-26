La Fiscalía General del Estado de Tabasco descartó citar al senador Adán Augusto López Hernández a testificar por el caso de Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, las dirigencias respecto al caso de La Barredora no tienen prevista la comparecencia del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

Cabe señalar que Hernán Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras espera su juicio por los delitos de:

secuestro agravado

asociación delictuosa

extorsión

Adán Augusto López no va a comparecer por caso de Hernán Bermúdez Requena

A pesar de que Adán Augusto López aseguró que comparecería ante las autoridades por el caso Bermúdez Requena si así fuera solicitado, no tendrá que hacerlo.

La Fiscalía de Tabasco señaló que hasta el momento ninguna diligencia ha requerido que se cite el senador por Morena.

El fiscal Vázquez Landeros resaltó que continúan las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, señalado como el líder de La Barredora.

Por ello, no se descarta que se puedan requerir otras declaraciones o que se realicen más detenciones respecto al caso.

Cabe señalar que Morena señaló que Bermúdez Requena no será expulsado del partido hasta que se tenga una sentencia.