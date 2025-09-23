El asesinato de B-King en México destapó su presunto vínculo familiar con Camilo Torres Martínez cuyo apodo es Fritanga y ex líder del Clan del Golfo, grupo del narcotráfico en Colombia.

Pese a que el nombre de Fritanga no había vuelto a aparecer en titulares, el asesinato de B-King de 32 años de edad, en Cocotitlán, Estado de México, despertó interés en Camilo Torres Martínez.

Así que te contamos quién es Camilo Torres Martinez, Fritanga, con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Fritanga, Camilo Torres Martínez, fue identificado como ex líder del Clan del Golfo

¿Quién es Camilo Torres Martínez conocido como Fritanga?

Fritanga cuyo nombre de pila es Camilo Torres Martínez fue una de las detenciones más polémicas para Colombia, al ser este líder del Clan del Golfo en aquel momento.

Nacido en Chocó en Colombia, Fritanga es conocido por ser un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que más tarde se convirtió en criminal y narcotraficante por el Clan del Golfo.

El apodo de Fritanga fue impuesto en su infancia cuando se dedicaba a atender el restaurante de comida caribeña de su madre en la carretera en Gaitán.

El camino de Camilo Torres Martínez iba bien junto a la AUC, pero cuando esta se desintegró, él decidió irse Los Urabeños, un grupo criminal que en ese entonces lideraba “Don Mario”.

Camilo Torres Martínez alias Fritanga fue capturado en julio del 2012 mientras celebraba su aniversario de bodas. Sus delitos lo llevaron a cumplir condena de 12 años en Estados Unidos y luego tendrá que rendir cuentas en Colombia con condena de 16 años, todo esto por sus vínculos en el narcotráfico.

Sin embargo, en 2008 fue la primera captura de Camilo Torres Martínez, vinculado por narcotráfico y conformación de grupos criminales. Pero fue liberado por un juez por considerar que se violó su proceso bajo el argumento habeas corpus.

Cabe destacar que Fritanga no solo era buscado en Colombia, sino también en Estados Unidos, pues en 2010 se le incluyó en la Lista Clinton por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Por otra parte, la madre de Fritanga y otros familiares fueron detenidos en 2023 por prestanombres de Camilo Torres Martínez con 98 lujos inmuebles, 20 vehículos de alta gama y millones de pesos en efectivo.

¿Qué edad tiene Fritanga?

Camilo Torres Martínez, Fritanga, tiene 49 años de edad, pues nació el 30 de octubre de 1975.

¿Quién es la esposa de Fritanga?

Camilo Torres Martínez, Fritanga, tenía como esposa a Diana Lucía Salazar Cárdenas ‘La paisa’, una modelo de Medellín, Colombia. Actualmente se desconoce si siguen en matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Fritanga?

Camilo Torres Martínez, Fritanga, es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 30 de octubre.

¿Cuántos hijos tuvo Fritanga?

Se dice que Fritanga tiene un hijo con Diana Lucía Salazar, pero se desconoce la identidad de este aunque se sabe que actualmente tiene 13 años de edad.

¿Qué estudió Fritanga?

Se desconoce el nivel de estudios de Camilo Torres Martínez, Fritanga.

¿En qué ha trabajado Fritanga?

Camilo Torres Martinez, Fritanga, se convirtió en mesero siendo menor de edad. Esto en el restaurante de su madre.

Posteriormente se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero cuando se desintegraron comenzó a trabajar en el narcotráfico.

Fritanga se convirtió en líder del Clan del Golfo o bien Los Urabeños hasta que fue detenido en 2008.

Fritanga, Camilo Torres Martínez, fue identificado como exlíder del Clan del Golfo

Camilo Torres Martínez, conocido como Fritanga, ha vuelto a llamar la atención tras el asesinato de B-King y Regio Clown en México, pues había lazo familiar con él.

Fue el reguetonero B-King quien compartió abiertamente en una entrevista su lazo familiar con Fritanga, asegurando que el narcotraficante siempre estuvo para él al inicio de su carrera.

Estas polémicas declaraciones de B-King se están tomando como el ángulo de su asesinato, luego de que viajó a México y su cuerpo fue encontrado en Cocotitlán, Estado de México tras desaparecer el 16 de septiembre.

B-King (Instagram/@bkingoficial)

Según información dada, los cuerpos de los músicos fueron encontrados con narcomensaje firmado por la Familia Michoacana, donde advertían muertes a “chapulines y vendedores”.

Sin embargo, el propio Fritanga, Camilo Torres Martínez, se deslindó de B-King desde la cárcel asegurando que aunque sí lo conoció, tenía más de 13 años que no sabía de él pues incluso su relación era por una expareja no algo consanguíneo.

Por otra parte, Fritanga aseguró “no tengo nada que ver” al ahora asesinato de B-King en México, explicando que está “tranquilo” pagando por sus crímenes en Colombia; se cree que la expareja que mencionó es su esposa Diana Lucía Salazar.