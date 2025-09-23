Tras el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown se filtraron conversaciones privadas que revelan datos de sus últimas horas.

De acuerdo con la charla de WhatsApp con su pareja, Regio Clown dio a conocer que tenia miedo y “no confío en nadie” pero aseguró que debía “hacer negocios”.

Jorge Herrera, Regio Clown avisó a si pareja que iría a una reunión al Estado de México y este le pidió la ubicación dos veces, la cual le fue entregada.

Filtran la última conversación de Regio Clown antes de su muerte: “No confío en nadie” (C4 )

¿Pareja de Regio Clown sabía qué “negocios” estaba haciendo?

Su pareja dijo que iba a estar al pendiente puesto de que le dijo que iría con un tal Mariano, escolta de otro hombre que le dicen el comandante, quien se reunirían.

Mariano, el escolta de el comandante sería a su vez amigo de un tal Sergio, a quien conocerían ambos.

En la charla Jorge Herrera, Regio Clown, le confiesa a su pareja que tiene miedo pero “hay que hacer negocios”, a lo que su pareja le recomienda que no vaya a casas sino a lugares públicos.

El DJ colombiano especificó que iría a un restaurante no sin antes reconocer que “me cuidaré mucho”, “no confío en nadie”.

Filtran conversacionales de Regio Clown con su pareja; sabía que se reuniría para hacer “negocios”

Las charlas que formarían parte de la investigación de las autoridades fueron filtradas por el periodista C4 Jiménez.

Estas se filtraron horas después de la confirmación de que Regio Clown y B-King habían sido hallados muertos en Cocotitlán, Estado de México.

Ambos cuerpos aparecieron una cartulina, supuestamente de la Familia Michoacana, en la que los señalaban de “chapulines” y “vendedores”.