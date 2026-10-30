Claudia Sheinbaum llega a Bellas Artes para el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Claudia Sheinbaum encabezó la guardia de honor en el homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes, como reconocimiento de su trayectoria política en México, así como su legado democrático.

La presidenta de México llegó al homenaje póstumo de Cuauhtémoc Cárdenas alrededor de las 15:40 horas, para iniciar el evento que se lleva a cabo la tarde de este viernes 30 de octubre.

Cuauhtémoc Cárdenas es despedido en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, entre aplausos de ciudadanos y políticos, quienes lamentaron su muerte el pasado miércoles 28 de octubre.

Claudia Sheinbaum llega al homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

Alrededor de las 15:30 horas, Claudia Sheinbaum llegó a Bellas Artes por el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, recibida por los hijos del tres veces candidato presidencial.

Claudia Sheinbaum dedicó unas palabras a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como un hombre valiente, por lo que propone llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres.

En la guardia que encabezó Claudia Sheinbaum estuvieron presentes los hijos del ingeniero, Lázaro, Camila y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

🚨La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega al Palacio de Bellas Artes para participar en el homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en reconocimiento a su trayectoria política y su legado en la historia democrática de México. pic.twitter.com/o3U47IqMVH — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2026

Tras unos minutos, Claudia Sheinbaum se retiró de la guardia, para después comenzar el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, entre gritos de “viva” y aplausos de los presentes.

Junto a Claudia Sheinbaum, en la guardia de honor de Cuauhtémoc Cárdenas participaron integrantes de su Gabinete, como la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Así como la titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, mientras que la Secretaría de Cultura envió una corona de flores blancas.

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas: Así se vive la despedida al ingeniero en Bellas Artes

El féretro de Cuauhtémoc Cárdenas arribó a Palacio de Bellas Artes alrededor a las 12:30 horas, con una ceremonia encabezada por sus hijos, así como música michoacana y sones purépechas.

Aproximadamente a las 13:00 horas, los ciudadanos comenzaron a llegar a Palacio de Bellas Artes, que tiene una fila en las inmediaciones para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas.

Claudia Sheinbaum llega a Bellas Artes para el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Tal como destacaron los ciudadanos para distintos medios, Cuauhtémoc Cárdenas fue bueno para la democracia, por lo que algunos señalaron que se le debía la presidencia de México.