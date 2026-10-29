Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una de las figuras más representativas de la izquierda mexicana, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad.

Siendo hijo de Lázaro Cárdenas, su trayectoria política estuvo marcada por la búsqueda de una alternativa al sistema político dominado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas? Esto se sabe del fallecimeinto del fundador del PRD

La tarde de este miércoles 28 de octubre, trascedió que Cuauhtémoc Cárdenas, quien actualmente se desempeñaba como director de la Comisión Consultiva del Petróleo, murió tras años de trabajo en la política.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Cuarto Oscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Hasta el momento, no se han compartido más detalles sobre las causas de la muerte; sin embargo, podrían estar relacionadas con su edad. No se tenía reporte público de que tuviera alguna enfermedad grave.

Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en Jiquilpan, Michoacán, fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en el referente de la izquierda mexicana tras fundar el PRD.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de gobernador de Michoacán. También fue senador y, en 1997, se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular.

Alito Moreno y Ricardo Monreal lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, y el diputado Ricardo Monreal expresaron sus condolencias tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas.

Ambos políticos compartieron mensajes en sus redes para reconocer la trayectoria del ingeniero y extender su solidaridad con la familia y amigos de Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana.

Alito Moreno se sumó a las expresiones de pesar por la muerte del político michoacano, resaltando que su trayectoria estuvo vinculada con la lucha por la democracia y la transformación del sistema político mexicano.

Alito Moreno y Ricardo Monreal lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas (Captura de pantalla)

Por su parte, Ricardo Monreal también publicó un mensaje para lamentar el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, cuya participación en la vida pública nacional marcó distintas etapas de la política mexicana.

Ricardo Monreal describió a Cuauhtémoc Cárdenas como “un hombre íntegro”, que fue su amigo. Aseguró que su ejemplo y congruencia permanecerán al ser “un referente indiscutible de la izquierda mexicana”.