La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano después de ganar las elecciones presidenciales de 2018 para invitarlo a sumarse a su gobierno.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum destacó que, pese a las diferencias políticas que existieron entre ambos, López Obrador acudió a visitar al ingeniero Cárdenas al día siguiente de su triunfo electoral.

“¿Saben lo que hizo López Obrador cuando ganó la elección en 2018? ¿A quién es al primero que va a visitar el siguiente día? A Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a invitarlo a sumarse al Gobierno” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destacó que este acercamiento reflejaba, desde su perspectiva, el reconocimiento de López Obrador a la trayectoria política de Cárdenas y a su papel en la ruptura con el régimen político que antecedió a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La presidenta recordó este episodio tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, en un contexto de comentarios y críticas sobre la relación que mantuvieron el ingeniero y López Obrador a lo largo de los años.

Sheinbaum reconoce el trabajo de Lázaro Cárdenas Batel en su gobierno

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum también reconoció el trabajo de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se desempeña como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

La mandataria recordó que conoce a Cárdenas Batel desde antes de 1988 y explicó que su incorporación al gobierno federal ocurrió durante la administración de López Obrador, cuando se desempeñó como coordinador de asesores.

“No sé los detalles, no recuerdo si viene en el libro <i>Gracias</i> o alguno de sus libros, pero ahí es cuando Lázaro se incorpora como coordinador de asesores y ahora, con mucho gusto, porque conozco a Lázaro desde antes del 88, me ayuda mucho aquí como jefe de oficina” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum critica a intelectuales de derecha por sus comentarios sobre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas

En la misma intervención, Claudia Sheinbaum cuestionó a figuras como Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda Gutman y Enrique Krauze, a quienes identificó como parte de la derecha mexicana.

“En realidad, lo que le mueve a la derecha hoy, porque ya todos ellos son derecha, aunque hablen de otra cosa, son la derecha mexicana: Aguilar Camín, Castañeda, Krauze; bueno, él siempre ha sido de derecha. […] Todos ellos, los ‘intelectuales’ que se juntan ahora con Salinas Pliego, porque ¿en dónde participan ahora?, ¿cuál es su arena de debate? TV Azteca, Latinus" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también criticó los espacios en los que participan estos intelectuales y mencionó a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y al medio Latinus, al que vinculó con el exgobernador priista Roberto Madrazo.

Sheinbaum también sostuvo que, desde su perspectiva, algunos de estos intelectuales buscan recuperar los recursos y el trato privilegiado que, según afirmó, recibían del gobierno antes de la llegada de la Cuarta Transformación.

La mandataria atribuyó a la pérdida de esos beneficios parte de las críticas que, aseguró, dirigen contra las administraciones encabezadas por López Obrador y por ella.