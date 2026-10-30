En la tarde de este viernes 30 de octubre se llevó a cabo el homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes.

Lo que más destacó de la llegada del féretro con el cuerpo del político es que este estaba cubierto por la bandera de México.

El féretro de Cuauhtémoc Cárdenas llegó cubierto por la bandera de México a Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes recibió el féretro de Cuauhtémoc Cárdenas cubierto de la bandera de México este 30 de octubre, para un homenaje al reconocido político e ingeniero.

El cortejo fúnebre en honor a Cuauhtémoc Cárdenas con dirección al Palacio de Bellas Artes partió poco después del mediodía desde el Panteón Francés.

Banderas de México cubren el féretro de Cuauhtémoc Cárdenas en su homenaje en Bellas Artes (Especial)

Aunque la carroza arribó a las 12:35 p.m., ya con el féretro cubierto por la bandera de México, la ceremonia sufrió un retraso de una hora, por lo que el ataúd ingresó formalmente a las 1:40 p.m..

Además de las banderas de México, el féretro fue rodeado por alcatraces blancos, junto con dos coronas de flores blancas enviadas por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura.

La primera guardia de honor estuvo integrada por la familia del político mexicano, conformada por Lázaro Cárdenas Batel y sus hermanos Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel.

La clase política estuvo presente en el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

En las guardias de honor posteriores en el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes, participaron diversas figuras del ámbito político nacional.

Entre los asistentes destacaron funcionarias del gabinete federal como Alicia Bárcena, y Rosaura Ruiz Gutiérrez.

De igual forma, hicieron guardia Margarita González Saravia, el morenista Gabriel García Hernández y los senadores Gerardo Fernández Noroña y Emmanuel Reyes.

Asimismo, se confirmó la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prevista para las 16:00 horas, con el fin de rendir homenaje.

En el exterior del Palacio de Bellas Artes se desplegó un cerco de seguridad y una fila con decenas de habitantes y simpatizantes que acudieron a darle el último adiós al fundador del PRD.