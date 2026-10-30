homenaje

Cuauhtémoc Cárdenas llegó al Palacio de Bellas Artes para el homenaje de cuerpo presente que se le rendirá este 30 de octubre como último adiós.

La caravana que trasladó los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llegó a Bellas Artes alrededor de las 12:00 horas.

Cabe señalar que el ingeniero tendrá como último lugar de descanso el Panteón Francés tras el homenaje que se le rinde este viernes.

🚨La caravana que traslada los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llega al Palacio de Bellas Artes, donde se le rendirá un homenaje de cuerpo presente para reconocer su trayectoria y legado político.



Video: Óscar Giménez y Ulises Soriano (@ulisess_s18) vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/xDx39JbINd — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2026

Reciben con música en vivo a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El vestíbulo de Bellas Artes fue adornado con arreglos florales blancos, coronas de flores y música para recibir el féretro de Cuauhtémoc Cárdenas.

El recinto ya contaba con varias personas a la espera de la llegada del ingeniero para despedirlo antes de ser llevado al Panteón Francés.

Durante la recepción para el homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas, se contó con la presencia de un cuarteto de cuerdas para recibir al ingeniero.

Asimismo, se tuvo la presencia de una agrupación de música jarocha que interpretó algunas canciones.

Previo a su llegada, ya se contaba con la presencia de ciudadanos y ciudadanos que se acercaron a Bellas Artes para despedir al fundador del PRD, quienes se formaron fuera del recinto para poder ingresar al homenaje.