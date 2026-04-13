Durante la conferencia del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró supuesto “regaño” a manifestantes en Puebla en el evento de Vivienda para el Bienestar de este fin de semana en el estado.

Asegurando Claudia Sheinbaum que sólo levantó la voz, pues no la dejaban hablar, por lo que un regaño nunca existió, pues es una prioridad atender a quienes se manifiestan o desean hablar con ella.

Claudia Sheinbaum aclaró que no hubo “regaño” a manifestantes en Puebla, tras un video viral en el que se señaló una reprenda a manifestante por parte de la presidenta de México.

Así como Claudia Sheinbaum dijo que la información fue malinterpretada por algunos medios, pues lo que pasó es que sólo levantó la voz pues no la dejaban hablar durante su atención a los manifestantes en Puebla.

“Al final del evento los fui a atender, llegue con ellos, y no me dejaban hablar, y dije a ver dejen les explique… pero había algunos que no me dejaban hablar y fue cuando les dije a ver qué es lo que paso, les dije entraron al evento, gritaron y sabían que de todas maneras los iba a recibir y van a venir los secretarios para atender la población… pero por eso levanté la voz, de ninguna manera los estaba regañando”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto, luego de que durante el evento de Vivienda para el Bienestar en Puebla, los manifestantes provocaron algunos alborotos, pese a que ya se les había prometido que serían atendidos por Claudia Sheinbaum de manera directa.

Claudia Sheinbaum asegura que siempre atiende a manifestantes o quien desee hablar con ella

Al aclarar el supuesto “regaño” a manifestantes en Puebla, Claudia Sheinbaum aseguró que siempre atiende a manifestantes o quien desee hablar ella, ya que es una prioridad, sin embargo reconoció que no siempre se puede de primera mano.

“Ahora que voy a las giras, me han pasado muchas veces personas con carteles que están gritando mientras estamos interviniendo, pero les digo que les parece si los atiendo después del evento. Incluso si estamos a mitad del evento, me he bajado del templete si habla alguien o está con un cartel con mucha desesperación y quieren hablar conmigo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum recordó que su disposición con la gente es algo que siempre ha acostumbrado, desde que era delegada y hasta jefa de gobierno de la CDMX