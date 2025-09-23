Las investigaciones indican que antes de desaparecer en la CDMX, B-King y Regio Clown informaron que verían a desconocidos; esto es lo que se sabe.

Tal como dio a conocer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, los músicos B-King y Regio Clown desaparecieron el 16 de septiembre, vistos por última vez en las inmediaciones de un gimnasio de Polanco.

El lunes 22 de septiembre se confirmó que fueron reconocidos los cuerpos de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, tras ser encontrados el miércoles 17 de septiembre en el Estado de México.

B-King y Regio Clown avisaron que verían a desconocidos antes de desaparecer

Acorde con las investigaciones, tanto B-King como Regio Clown mencionaron que se reunirían con dos personas desconocidas, sin proporcionar más detalles sobre el encuentro o la identidad de dichos sujetos.

Acorde con lo relatado por el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, en entrevista para Noticias Caracol, las dos personas los citaron para almorzar y serían amigos de Regio Clown, quienes no aparecen desde entonces.

Previo a confirmarse el hallazgo de B-King y Regio Clown, el mánager reveló que tenían un compromiso para las 19:30 horas sin embargo, el cantante colombiano no llegó y ya no atendía las llamadas.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King reveló sobre reunión del cantante y Regio Clown con desconocidos (Captura de pantalla)

B-King y Regio Clown: Fiscalía de CDMX confirma que se trasladaron al Estado de México

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de CDMX señaló que se observó a B-King y Regio Clown a las afueras de un gimnasio en Polanco, a quienes se les ve abordar un automóvil posteriormente.

Dicho vehículo los habría trasladado desde la CDMX hasta el Estado de México, acorde con investigaciones que comenzaron desde el miércoles 17 de septiembre y derivaron en el hallazgo de sus cuerpos.

La Fiscalía de CDMX también señaló que continuan las investigaciones por el delito de homicidio doloso, en colaboración con su homóloga del Estado de México, como afirmó Bertha Alcalde en conferencia de prensa.

El medio NMás también cuestionó a personas del gimnasio en Polanco, último paradero conocido de B-King y Regio Clown, quienes descartaron reconocerlos.