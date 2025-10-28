Víctor Manuel Álvarez Puga habría pedido asilo en Estados Unidos tras señalar que estaba siendo víctima de persecución política en México, pero su solicitud aún se encuentra pendiente.

Tras su detención en Estados Unidos, la defensa legal de Víctor Manuel Álvarez Puga impugnó este hecho y se dio a conocer la situación migratoria del esposo de Inés Gómez Mont.

Cabe mencionar que aunque Álvarez Puga está prófugo de la justicia mexicana, fue arrestado en Estados Unidos por permanecer en el país con visa vencida y no por los delitos que se le imputan.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos. (Michelle Rojas/SDPNoticias)

Álvarez Puga habría pedido asilo a Estados Unidos por persecución a sus creencias en México

De acuerdo con información recién revelada, Víctor Manuel Álvarez Puga habría solicitado asilo al gobierno de Estados Unidos argumentando ser víctima de persecución política en México.

Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont y su familia habrían sido víctimas de persecución política en México por su “creencias políticas conservadoras”, argumentó la defensa legal.

La impugnación de la detención de Álvarez Puga resalta que entró a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de turista, que solo permite la estancia en el país un máximo de seis meses.

Víctor Manuel Álvarez Puga habría salido de Estados Unidos el 9 de julio de 2021 y viajó a Las Bahamas para después regresar al país por barco y solicitar asilo, que aún sigue pendiente.

Hasta el momento, no se ha definido la situación migratoria de Víctor Manuel Álvarez Puga y se mantiene detenido en un centro migratorio de Miami, Estados Unidos.