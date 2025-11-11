En pleno concierto, Ana Gabriel se pronunció por el asesinato de Carlos Manzo, sin embargo, pidieron que hiciera lo mismo con el caso de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

Desde Orlando, Florida, Estados Unidos, Ana Gabriel lamentó el asesinato del edil de Uruapan, Michoacán, e hizo un llamado a que México tiene que despertar.

Y aunque aclaró que no es una persona de escándalos, en redes sociales recordaron la relación de Ana Gabriel con quienes tienen una orden de aprehensión por diversos delitos, como lavado de dinero.

En redes piden que Ana Gabriel se pronuncie por caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

Diversos internautas y personajes recordaron la relación de Ana Gabriel con Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, de quienes omitió pronunciarse en 2021, cuando ambos huyeron del país.

Entre ellos, Maca Carriedo, quien destacó que si bien Ana Gabriel se sumó al deseo de los mexicanos, también podría hablar del robo de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont de 3 millones de pesos del erario.

Sin embargo, también mencionaron que Ana Gabriel arremetió contra el gobierno en su pronunciamiento sobre Carlos Manzo, debido a que estaría persiguiendo a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

Y agregaron una acusación, referente a que Víctor Álvarez Puga habría ayudado a Ana Gabriel para que la cantante evitara pagar impuestos, aunque no hay registros de una relación laboral pública.

Ana Gabriel debería pronunciarse por caso Inés Gómez Mont, señalan en redes (Captura de pantalla)

Contexto: Así fue la amistad de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont antes de que escapara con Víctor Álvarez Puga

Tal como recordó Maca Carriedo y otros internautas, Ana Gabriel fue fuertemente criticada por la falta de postura tras huída de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga debido a la amistad entre ambas.

Si bien se desconoce cuándo inició la amistad entre Ana Gabriel e Inés Gómez Mont, debido a las diversas fotos que compartían, se estima que serían amigas de por lo menos desde el 2008.

Asimismo, en redes sociales Ana Gabriel e Inés Gómez Mont compartían diversas muestras de afecto, incluso fotos familiares, con la posibilidad de que la cantante sea madrina de alguno de sus hijos.

Igualmente y ante la detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos, Ana Gabriel tampoco se ha pronunciado.