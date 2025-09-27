La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este sábado 27 de septiembre que el país llegó a un acuerdo “histórico” con Estados Unidos contra el tráfico de armas.

“Estados Unidos va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tip o”, celebró Claudia Sheinbaum durante un evento llevado a cabo en Sinaloa.

De igual forma, señaló que estos operativos se realizarán en territorio de Estados Unidos, pues, según dijo, “la soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás”.

Esta es la cantidad de pistolas y armas de fuego entregadas por la campaña de desarme en México (Alcaldía Gustavo A. Mader)

Claudia Sheinbaum celebra atención contra el tráfico de armas que provienen de Estados Unidos

El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre este acuerdo histórico con Estados Unidos, ocurre luego de su reunión con el comité bilateral de seguridad tras la visita a México del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“El día de ayer hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad, después de la visita del Secretario del Departamento de Estado”, precisó la propia Claudia Sheinbaum.

Según señaló la presidenta, esta la primera vez en la cual el tema central de la agenda con Estados Unidos no fueron las drogas ni la migración, sino el flujo de armas que ingresan a México.

“Siempre dicen que los temas centrales son lo que va de México hacia Estados Unidos. Pero ahora, por primera vez, lo primero que se discutió fueron las armas que vienen de Estados Unidos a México”, ahondó.