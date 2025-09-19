En la conferencia de prensa conjunta tras la reunión que celebraron este 18 de septiembre, Claudia Sheinbaum y Mark Carney celebraron que el turismo canadiense en México va a la alza.

Fue la presidenta de México quien al hablar sobre los temas que se abordaron durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, se refirió al asunto del turismo entre ambos países.

Con respecto a dicho tema de la relación bilateral, Claudia Sheinbaum celebró que de forma reciente los datos indican que el turismo canadiense en México ha ido a la alza.

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum celebra alza del turismo canadiense en México

El jueves 18 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro, Mark Carney, sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional del que se explicó, se dividió en 3 partes, pues participaron funcionarios y empresarios.

Tras resaltar que en el encuentro se abordaron asuntos de gran importancia como la relación comercial y el combate a la inseguridad, Claudia Sheinbaum celebró que el turismo canadiense en México va al alza.

Con respecto a dicho punto, la presidenta aclaró que no lo mencionó durante la reunión, pero aprovechando la conferencia de prensa, destacó que el flujo turístico ha incrementado de forma reciente.

Sin ahondar en detalles o cifras del aumento, Claudia Sheinbaum se dijo satisfecha con el hecho de que cada vez más familias y visitantes canadienses eligen a México como destino turístico.

Ante ello, expresó que su administración está completamente dispuesta a proteger y facilitar esa dinámica que aseguró, solo fortalece los lazos humanos, culturales y económicos entre México y Canadá.

¿El turismo canadiense en México va al alza? Cifras oficiales lo confirman

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum no ahondó el las cifras sobre el alza del turismo canadiense en México, datos oficiales respaldan lo dicho durante la conferencia de prensa.

Lo anterior debido a que la Secretaría de Turismo reporta que desde el 2023, el flujo de visitantes canadienses a territorio mexicano ha mantenido una tendencia de crecimiento como se indica a continuación:

A lo largo de este 2025, 2.5 millones de turistas canadienses llegaron a México con motivos turísticos

La presencia de los visitantes canadienses ha dejado de una derrama económica que se calcula en 2 mil 779 millones de dólares

El turismo canadiense creció un 19.9% durante el 2024 y con respecto al 2023

De la misma forma, los datos indican que los destinos favoritos de los turistas canadienses en México, son los destinos de playa como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Ciudad de México y Tulum.