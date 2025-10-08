El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, dio detalles sobre los avances de diálogo con Estados Unidos en torno al tráfico de armas en México.

Desde su comparecencia este 8 de octubre de 2025 frente a la Cámara de Diputados, el canciller señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció un mecanismo adecuado de diálogo con Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos trabajará para detener el tráfico de armas a México, dice Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado establecer un buen mecanismo de diálogo político con Estados Unidos y Canadá, bajo los principios de cooperación y sin subordinación.

Estos diálogos, señaló, tuvieron importantes avances con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, donde se logró establecer un programa de cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Armas en México (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Sobre esto, Juan Ramón de la Fuente dijo que la semana pasada se llevó a cabo un evento de alto nivel en Texas para la discusión del tráfico ilegal de armas, lo que significa una “cooperación entre ambos países y un trato de iguales”.

“Es la primera vez que empezamos en estos diálogos de alto nivel con los temas que México propone Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente dijo que este problema también fue reconocido por la fiscal Pam Bondi, quien mencionó ante el Senado de Estados Unidos la urgencia por frenar el flujo de tráfico de armas.