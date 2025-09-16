Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México rechaza injerencia extranjera en su discurso del Desfile militar hoy 16 de septiembre.

En la plancha del Zócalo capitalino, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo mostró su postura en favor de la soberanía nacional e independencia de México.

Es por ello que recordó que ha hecho el pueblo de México para evitar invasiones extrajeras a lo largo de su historia.

Claudia Sheinbaum rechaza injerencia extranjera con mensaje patriótico

Al recordar a las heroínas y héroes de la patria, Claudia Sheinbaum recordó como su lucha no permitió que fuerzas extranjeras logran invadir México.

Así como aquellos que para obtener el poder han solicitado el apoyo de las fuerzas extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias.

Como sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo para tratar de quitar a Benito Juárez o como recordó la presidenta de México, durante el golpe de estado de Victoriano Huerta lo que desató la Decena Trágica poco antes de la Revolución Mexicana.

Pese a ello resaltó que ha sido el pueblo de México el que siempre ha defendido a la patria, resistido y también el que ha demostrado su grandeza, ante la injerencia extranjera.

“A lo largo de nuestra historia, algunos como ahora han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quién ha resistido y quién ha demostrado su grandeza y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum rechaza injerencia extranjera: “Ninguna potencia extranjera decide por nosotros”

También en su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la independencia, libertad y soberanía de México significa que “ninguna potencia extranjera decide por nosotros”.

Además resaltó que la soberanía significa para los mexicanos el derecho a ser ellos mismos, hablar con su propia voz y construir el futuro y mentes.

Remarcó que la soberanía está dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con su adición en el artículo 40, y que esta reside sólo en el pueblo de México.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea por tierra, agua mar o espacio aéreo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sostuvo además que la independencia de México se mantiene todos los días, incluso desde las aulas, en el campo, fábricas, ciudades, comunidades indígenas, mar y fronteras.

Dijo también que “nada puede detener a una nación cuando es su pueblo el que la sostiene”.