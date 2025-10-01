La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy martes 30 de septiembre de 2025, que obtuvo un auto de formal prisión en contra de Ricardo Humberto “H”, señalado por el caso Rápido y Furioso.

De acuerdo con la FGR, Ricardo Humberto “H”, un exfuncionario aduanero en el norte de México, es acusado por el delito de introducción al territorio nacional de manera ilegal de armas de fuego entre 2009 y 2010.

Cabe recordar que el operativo Rápido y Furioso fue implementado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual falló en su intentó de frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Aduana de Manzanillo (Presidencia)

Caso Rápido y Furioso: dictan auto de formal prisión contra Ricardo Humberto, exfuncionario aduanero

Este martes, la FGR informó que, en colaboración con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un juez federal un auto de formal prisión en contra Ricardo Humberto “H” por el caso Rápido y Furioso.

Según señala el documento, Ricardo Humberto “H”, un exfuncionario de la región norte de la Central de Operación Aduanera, aprovechó su cargo para poder introducir clandestinamente a México:

Armas

Municiones

Cartuchos

Explosivos

Material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Por tal motivo, luego de que le fuera dictada el auto de forma prisión, Ricardo Humberto “H” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora”.

Cabe señalar que Ricardo Humberto “H” fue detenido en días pasados en Hermosillo, Sonora, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.