Claudia Sheinbaum, presidenta de México, minimizó una reciente alerta de viaje del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos pues dejó ver que ni ellos las toman en cuenta.

“Cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se han incrementado en el país y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadania” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo en su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre que ello se ve reflejado en las cifras de visitantes que siguen posicionando a los estadounidenses como los principales turistas que vienen a México, entre otras nacionalidades.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus su consulado Tijuana, emitiera una alerta de viaje tras ataque a la Fiscalía de Baja California el 15 de octubre.

Secretaría de Turismo de Sheinbaum: estadounidenses son los principales turistas a México

Cabe recordar que la semana anterior, la Secretaría de Turismo federal, informó que entre enero y agosto de 2025 llegaron a México más de 14 millones 87 mil turistas extranjeros por vía aérea.

De ellos, 9 millones y medio son de Estados Unidos, y su crecimiento ha sido de 1.3 por ciento de enero a agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

En segundo lugar está Canadá con casi dos millones y en tercer lugar Reino Unido con casi 300 mil visitantes.

Estadounidenses encabezan la lista de turistas que más viajan a México (Secretaría de Turismo)

Estados Unidos alerta por violencia en Tijuana

El Consulado General de Estado Unidos en Tijuana, Baja California, emitió una alerta a sus ciudadanos tras un ataque con explosivos que ocurrió el miércoles contra la Oficina de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Ante ello, pidió a sus ciudadanos no pasar por la zona y estar al pendiente de noticieros locales.

Los hechos referidos ocurrieron el miércoles 15 de octubre ea las 19:00 horas en la sede de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana.

Estados Unidos recomienda a reconsiderar viaje a Baja California

En general, el país está en nivel 2 de alerta pero hay regiones que se encuentran en niveles mayores debido a terrorismo, delincuencia y secuestro, Baja California se encuentra en el nivel 3.

Los que se encuentran en el nivel 4, que es “no viajar” son:

Colima

Guerrero

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

En nivel 3, que significa “reconsiderar el viaje” se encuentran: