Clara Brugada expresó su respaldo a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, ante las acusaciones de corrupción en su contra.

A través de redes sociales, la jefa de gobierno de CDMX destacó la ética y compromiso del funcionario, a quien conoce desde hace años, y calificó los señalamientos como ataques sin sustento.

Jesús Ramírez Cuevas también respondió, asegurando que nunca ha usado recursos públicos para fines personales y que las acusaciones forman parte de una campaña en su contra.

Clara Brugada respalda a Jesús Ramírez Cuevas ante acusaciones de corrupción

Mediante redes sociales, Clara Brugada expresó su respaldo a Jesús Ramírez Cuevas, a quien conoce desde hace varios años, por lo cual ha visto de cerca su compromiso por servir al pueblo.

Clara Brugada agregó que Jesús Ramírez Cuevas es un hombre con ética que acompaña la transformación de México con convicción, por lo que su trayectoria está marcada de congruencia y trabajo responsable.

Clara Brugada respalda a Jesús Ramírez Cuevas ante acusaciones (Captura de pantalla)

La jefa de gobierno añadió que en los tiempos actuales abundan los señalamientos sin sustento, como las acusaciones recientes contra Jesús Ramírez Cuevas.

Sin embargo, dijo, la integridad del coordinador y los hechos, hablan por sí solos. Clara Brugada finaliza su mensaje enviando su respaldo y solidaridad a Jesús Ramírez Cuevas ante dichas acusaciones.

Jesús Ramírez Cuevas acusa campaña en su contra ante acusaciones de corrupción

Clara Brugada también citó el escrito compartido por Jesús Ramírez Cuevas, quien afirmó que nunca ha usado recursos públicos para fines personales ni políticos, añadió que todo es una campaña en su contra.

En el escrito, Jesús Ramírez Cuevas añadió que su trabajo sólo ha sido estar al frente de la comunicación social, sin financiar medios o comunicadores, ya que cree en la libertad de expresión.

Por lo mismo, las acusaciones son “ataques viscerales” en su contra que también afectan al movimiento, “pero se van a quedar con las ganas” quienes buscan regresar al pasado.