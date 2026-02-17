Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), rechazó los señalamientos que Julio Scherer hizo en su libro “Ni venganza ni perdón” contra Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de AMLO.

“En cuanto al libro de Julio Scherer yo quiero comentar, primero, que Jesús Ramírez es un compañero integro, un compañero honesto” Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Desde su conferencia, la jefa de gobierno recordó que Jesús Ramírez Cuevas se defendió de las acusaciones de financiamiento ilícito y negó que haya tenido vínculos con Sergio Carmona, conocido como “El rey del huachicol”.

En ese contexto, Clara Brugada dijo respaldar por completo lo dicho por Jesús Ramírez Cuevas, rechazando así lo escrito por Julio Scherer, a quien acusó de intentar dañar la imagen de integrantes de la Cuarta Transformación.

Brugada respalda a Jesús Ramírez Cuevas ante señalamientos de Julio Scherer

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera que se presentaran pruebas de la supuesta corrupción de Morena, Clara Brugada también desafió a Julio Scherer a presentar pruebas de lo dicho en su libro.

“De ninguna manera aceptamos cualquier señalamiento. Si tienen algo y tienen pruebas, pues adelante” Clara Brugada

Clara Brugada destacó que respaldará a Jesús Ramírez Cuevas de las acusaciones de Julio Scherer en su libro “Ni venganza ni perdón”, pues, según dijo, no son más que mentiras.

“Dejar muy claro que eso es mentira y que eso es querer estar dañando la imagen de personas , como en este caso la mía o la de Jesús Ramírez y no lo acepto, ¿no? de ninguna manera”, añadió Brugada.

¿Qué dijo Julio Scherer de Jesús Ramírez Cuevas?

En el libro de Julio Scherer se asegura que Jesús Ramírez Cuevas tejió una red de sindicalizados para impulsar la campaña de Clara Brugada por la Jefatura de Gobierno, causando daño multimillonario al erario.

Según su versión, los recursos habrían provenido de negocios ilícitos de Sergio Carmona, “El rey del huachicol”, sin embargo, esto ha sido negado por los integrantes de Morena.